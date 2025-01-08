"Рождественская история": в Киеве покажут дополнительный спектакль, который покорил сердца зрителей

10 января в Киеве состоится дополнительный спектакль-концерт "Рождественская история" по мотивам известной рождественской повести Чарльза Диккенса от НАОНИ Оркестра и Театра Sherliz, который покорил сердца зрителей.

Премьера уникального экспериментального спектакля Анны Шерлиз состоялась в декабре на сцене Дома кино. В нем любимая рождественская классика была представлена в синтезе трех разных искусств - музыки, театра и танца. В ней есть и праздничное настроение, и атмосфера, и поучительная история. Поэтому неудивительно, что "Рождественская история" понравилась и взрослым, и детям.

"После каждого спектакля зрители стоя аплодируют и по несколько раз вызывают артистов на бис. Это спектакль-концерт, которые полностью погружают людей в размышления и атмосферу Рождества. Это одновременно и жизненные уроки от Скруджа, и прекрасные мелодии в исполнении оркестра. После каждого спектакля можно услышать оживленное обсуждение увиденного и эмоциональные вдохновенные разговоры", - поделилась менеджер проекта Яна Прядко.

Теперь зрители еще смогут посмотреть инновационный спектакль-концерт "Рождественская история". Его показ состоится 10 января в 18:30 в Доме кино. Билеты на спектакль можно купить по ссылке.

"Рождественская история" от НАОНИ Оркестра и Театра Sherliz уже покорила сердца зрителей (фото: Master Management 360)