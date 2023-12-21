RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Королі Магії рятують Новий Рік!": когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)
 

22.12.2023-24.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023

В киевском концерт-холле Bel Etage снова покажут фантастическое шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" от YouTube-сенсации - иллюзионистов братьев Томашевских из Magic Five, премьера которого состоялась на днях с аншлагом.

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

По сюжету любимец миллионов Святой Николай узнает, что из-за действий коварного злодея дети перестали верить в магические силы. И теперь мир рискует исчезнуть без надежды в чудо. Преодолеть вора Святому Николаю помогают его верные помощники - Короли Магии. Этот непростой, но увлекательный путь сопровождают зрелищные цирковые номера с элементами воздушной гимнастики, искусная иллюзия, роскошная хореография, яркий юмор и вокал мирового уровня.

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Роль Святого Николая исполняет один из лучших теноров Украины, номинант Grammy и обладатель премии Billboard Юрий Годо.

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Итак. Следующие представления зрелищного шоу этой зимы "Королі Магії рятують Новий Рік!" состоятся 22, 23, 24, а также 29 и 30 декабря. Билеты на праздничную постановку, которая понравится и взрослым и детям, можно приобрести на сайте Concert.ua по ссылке.

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса