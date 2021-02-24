RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київський театр "Тисячоліття" покаже комедію "Роздягайся - поговоримо"

 

27.02.2021

27 лютого Київський театр "Тисячоліття" представляє комедію "Роздягайся - поговоримо", яку покажуть у Центральному Будинку офіцерів Збройних Сил України (квитки).

Популярні новини

Це справжній хіт в репертуарі Театру і ремейк знаменитого спектаклю "Ремонт чи реставрація почуттів".

Історія про один "безумний" день з життя подружньої пари Філіпа і Джоанни, які багато років живуть в здавалося б щасливому шлюбі. Вони й уявити собі не могли, що в одного разу навколо їх оновленої ремонтом спальні раптом закрутиться такий вир курйозних і пікантних подій, такий вихор пристрастей, що у господарів квартири просто голова піде обертом ...

"Втім, приходьте і пориньте разом з нами в цю веселу та повну курйозних сюрпризів історію про кохання, ремонт і про те, як герої несподівано знайшли рецепт поновлення своїх почуттів. А ми будемо дуже раді подарувати вам веселий і незабутній театральний вечір", - кажуть театрали.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Культура