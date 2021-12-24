У Києві покажуть унікальне льодове дійство з героями кіносаги про фантастичних звірів

Osoсor Residence задає тон новорічного святкового настрою. Цьогоріч відвідувачів дивують не лише зимовим містечком, яке ніби зійшло зі сторінок книг про Гаррі Поттера, а й дивовижним льодово-цирковим шоу.

З 18 грудня тут відбувається нове магічне шоу "Секрет ЗУВУ". Понад 30 найкращих циркових артистів та фігуристів з усієї країни, унікальні декорації та фаєр-шоу на льоду - ну хіба це не справжні чари свята?

Покази шоу "Секрет ЗУВУ" уже почалися, найближчі відбудуться 26, 27, 28, 31 грудня, а також 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 та 16 січня о 19:00.

Для наймолодших о 18:00 біля ковзанки стартуватиме тематичний інтерактивний квест, який стане стартом святкової пригоди.

Атмосфера поттеріани оживає на унікальному святковому шоу (фото: Osoсor Residence)

Нагадаємо, що 4 грудня Osoсor Residence відкрив новий сезон святкових розваг у зимовому містечку, відтворивши улюблені локації з Поттеріани.

Так, тепер можна й самому відвідати легендарний "Косий провулок", де є усі атрибути для чаклування в домашніх умовах, випити вершкового пива на фудкортах, зігрітись та подивитись фільми легендарної чаклунської саги у кафе "Три Мітли", знайти платформу 9 ¾, поворожити на магічній кулі та знайти безліч тематичних розваг як для дорослих, так і для малих.