Київ - замість сцени: глядачі стануть акторами унікальної вистави

23 червня пройде перша вистава із серії Remote X. Проект німецької театральної групи Rimini Protokoll побував вже у 50 містах по всьому світу, а тепер його реалізують у Києві в партнерстві з українською театральною командою U!ZAHVATI.

Remote Kyiv - це вистава, екскурсія, комп’ютерна гра та перформанс одночасно. Головна мета - перетворити місто на сцену з живими декораціями.

Вистава почнеться зі Звіринецького кладовища. Учасники одягнуть навушники, в яких звучатиме синтетичний голос GPS-навігатора, та відправляться у двогодинну прогулянку містом.

Київ - замість сцени (фото: прес-служба)

"Remote X - серійний проект групи Rimini Protokoll, де Х - це місто. Наприклад, Шанхай, Нью-Йорк або Антверпен, а тепер і Київ. Виставу-прогулянку не можна привезти на гастролі, сценарій треба адаптувати під кожне місто. Для того, щоб проект відбувся у Києві, ми три роки вели переговори з Rimini Protokoll", - розповідає про підготовку проекту режисер Поліна Бараніченко.

Голос в навушниках не розповідає про історію чи архітектуру. Він змушує задуматися, чому ми довіряємо смартфонам та іншим сучасним приладам, які супроводжують наше повсякденне життя.

Київ - замість сцени (фото: прес-служба)

“Маршрути змінюються від одного міста до іншого, але щось залишається незмінним. У кожному місті ми починаємо прогулянку з кладовища, а закінчуємо на даху", - розповідає режисер Йорг Карренбауэр.

Купити квитки на вистави Remote Kyiv можна за посиланням.