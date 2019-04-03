Французька весна в Києві: гала-концерт "Вечір франко-українського балету"

В Україні весна з французьким шармом. І все завдяки тому, що з кінця березня у нас стартував 16-й фестиваль "Французька весна", який охоплює десять міст країни. Програма форуму за традицією різноманітна, але в цьому році вперше Національна опера України стане місцем, де український глядач зможе познайомитися з цілим сузір'ям артистів балету Паризької опери, які разом з колегами по цеху Нацопери 14 квітня подарують глядачам ексклюзивний спільний Гала-концерт "Вечір франко-українського балету".

Ідея про показ на одній сцені двох балетних шкіл виникла ще під час гастролей балетної трупи Національної опери України в Парижі, а ініціатором спільного проекту артистів Паризької національної опери та артистів Національної опери України виступила громадська організація "Культурний Вектор" на чолі з Богданом Вовканичем."Впевнений, що такої кількості балетних зірок одночасно ще не бачила жодна сцена", - сказав він.

"Якби не відбулися наші гастролі в Парижі, і ми б не отримали такого резонансу, таку високу оцінку нашої трупи, навряд чи б ми мали можливість представити тепер українському глядачеві цей проект, в якому беруть участь кращі танцівники Національної опери України та Паризької опери", - розповіла художній керівник балетної трупи Аніко Рехвіашвілі

До реалізації проекту приєднався Франсуа Алю - прем'єр Паризької Національної опери, який, на думку французької преси, вирізняється надзвичайною технікою, яскравою індивідуальністю, а його танець порівнюють з торнадо. Оцінити майстерність танцівника отримає можливість і київський глядач. Також з французької сторони запрошені як молоді, так і більш досвідчені артисти, які здатні повною мірою передати ауру сьогоднішнього Паризького театру: Леонора Болак (статус "етуаль" (зірка) з 2016 року, після спектаклю "Лебедине озеро" у постановці Рудольфа Нурієва), Поль Марк, Лідія Варею, Франческо Мора, Селія Друї.

Програма Гала-концерту дуже різноманітна, оскільки виконавці з обох сторін будуть демонструвати фрагменти класичних і сучасних постановок. Французи готують фрагменти з "Лебединого озера", "Жизелі", "Сильфіди", і сучасні хореографії таких постановників як Вільям Форсайт.

Франсуа Алю разом з добре відомою і давно вподобаною київською публікою Катериною Ханюковою (English National Ballet) виконають сцени з "Дон Кіхота" і "Корсара".

Українська трупа представить: па-де-де з 3-го акту "Сплячої красуні" (Анастасія Шевченко - Денис Недак); па-де-де "Діана і Актеон" з балету "Есмеральда" (Станіслав Ольшанський - Юлія Москаленко), а також велику сцену з балету "Цезар" (Тетяна Льозова - Микита Сухоруков), включену до програми на прохання французької сторони.

Станіслав Ольшанський - Юлія Москаленко

"Зазвичай до участі в програмі запрошують одну-дві зірки, але коли їде ось такий "зоряний" ешелон, це набагато цікавіше. Відбувається свого роду змагання двох шкіл, зароджуються хороші перспективи співробітництва двох театрів. І ми, безумовно, зацікавлені в тому, щоб цей проект розвивався – щоб ми могли частіше запрошувати французьких колег до України, гастролювати у Франції, і, можливо, в майбутньому поставити спільний балетний спектакль, який побачать глядачі обох країн", - поділилася планами Аніко Рехвіашвілі.