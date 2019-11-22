ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сергій Мартинюк презентує дебютну поетичну збірку

Lite » Афиша 22.11.2019 - 11:42
Сергій Мартинюк (фото: Лора Молодець)
Сергій Мартинюк (фото: Лора Молодець)

13.12.2019

У Києві 13 грудня о 18:00 відбудеться презентація дебютної поетичної збірки Сергія "Колоса" Мартинюка "Реп’яхи".

Лідер гурту "Фіолет", Сергій Мартинюк, презентуватиме свою першу поетичну збірку у межах туру "Все чесно тур". Збірка "Реп’яхи" поєднує в собі ніжну любовну лірику, соціальний протест, максимально відверту чоловічу душевність і гострокуту реальність життя в Україні.

Зауважимо, що у 2018 році вийшов друком перший роман митця, "Капітан Смуток". Він одразу став одним з найяскравіших прозових дебютів в українській літературі останніх років.

"Між моїм першим написаним віршем, датованим далеким 1993 роком і виданням дебютної поетичної збірки восени 2019-го, минуло понад чверть століття. За цей час я змінив кілька міст, вивчився на політолога, зайнявся організацією фестивалів, створив доволі популярний український гурт, одружився, завів собаку, закохався у Київ, полюбив оливки, став слухати музику на вінілі і вкотре вернув до паперових книг. Втім, де б я не жив всі ці роки, чим не займався б і що би не слухав, писалося мені завжди. З римами і без них", - зазначає у післямові нової книги Мартинюк.

Вхід на презентацію збірки у книгарні "КнигоЛенд" - вільний. Подробиці можна знайти за посиланням.

Сергій Мартинюк презентує дебютну поетичну збірку

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся