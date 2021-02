Знаменитий британець Elderbrook їде до Києва: чому він такий популярний?

Elderbrook (фото: прес-служба Lighthouse CA)

05.12.2021

Знаменитий британський електронний музикант, співак та продюсер Elderbrook знову навідається до Києва. 5 грудня 2021 року він дасть перший сольний концерт у клубі Bel Etage, де представить свій новий альбом "Why Do We Shake In The Cold?" (квитки).

Хто такий цей Elderbrook?

Александер Коц у юні роки надихався акустичним фолком. У 16 років він узяв до рук гітару й почав грати в інді-рок гурті. З того часу Александер твердо вирішив: нічим, крім музики, заробляти він не буде. Відтак в університетські роки розмістив у мережі рекламу про те, що пише… хіп-хоп біти. До нього звернулися перші клієнти… і музикант блискуче впорався із замовленням. З того часу він усе більше тяжів до електроніки і мріяв розпочати музичну кар’єру.

"З електронікою можна створити просто нескінченну кількість звуків. Я не хочу здатися банальним, але в ній немає жодних обмежень. Ви можете стартувати з класичного детройтського техно-хаус біту, а потім легко поєднати його з іншими жанрами", – пояснює митець.

Elderbrook (фото: прес-служба Lighthouse CA)

А 2015 року на світ з’являється Elderbrook: Александер бере такий псевдонім та видає перший мініальбом із безперечним хітом "How Many Times". Далі музикант гастролює та співпрацює з важковиками індустрії: Gorgon City, Clean Bandit, Diplo, Black Coffee та Rudimental і видає нові успішні ремікси та EP.

Світову славу артисту принесла співпраця з британським електронним хаус-дуетом CamelPhat. Їхня спільна пісня "Cola", у якій звучить вокал Elderbrook, стала клубним гімном у Європі і США та однією з найпродаваніших у світі 2017 року. Вона очолила хіт-парад Billboard Dance Club Songs, посіла перше місце в британському інді-чарті і здобула номінацію на Grammy в категорії "Кращий танцювальний запис".

У минулому році, як і більшість музикантів, артист скористався спричиненим пандемією затишшям для створення нової музики. І от після чотирьох EP Elderbrook нарешті випустив перший повноформатний студійник, який пощастить почути наживо кожному охочому киянину і гостю міста.

Топ кращих треків Elderbrook

CamelPhat & Elderbrook – "Cola"

Elderbrook – "Back To My Bed"

Elderbrook & Rudimental – "Something About You"