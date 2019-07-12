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Злата Огнєвіч представить ексклюзивну акустичну програму в Києві

Lite » Афиша 12.07.2019 - 17:07
Злата Огнєвіч представить ексклюзивну акустичну програму в Києві
Злата Огнєвіч представить ексклюзивну акустичну програму в Києві

18.07.2019

18 липня Злата Огнєвіч вперше виконає unplugged-версію хітів з нового альбому "Грані", а також пісень, які вже займали перші місця в українських хіт-парадах, таких як: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" та інші.

Крім того, за словами Злати, гості її концерту першими ексклюзивно зможуть почути кілька нових пісень з майбутнього другого студійного альбому, над яким зараз працює співачка.

Разом з бендом Злата Огнєвіч готується представити пісні в акустичній обробці за прикладом відомого у всьому світі проекту MTV Unplugged.

"Для мене це новий формат, тому ми з музикантами активно готуємося до концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - це завжди оголені емоції та оголена душа, і мені хочеться бачити глядачів з такими ж емоціями", - говорить про майбутній концерт Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, що українська співачка з унікальним голосом співала в дуеті з видатним тенором Андреа Бочеллі та брала участь в концерті Монсеррат Кабальє в Києві. А над піснями Злати працюють кращі українські композитори і музиканти, серед яких The Maneken, Constantine, Олександр Лозовський, Вадим Лисиця і Михайло Некрасов.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут. 

 

Теги: креативная индустрия

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