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"Життя продовжується": Vacuum повертається до Києва

Новость на русском → Понеділок 12 липня 2021 17:10
"Життя продовжується": Vacuum повертається до Києва Фото: Vacuum повертається до Києва (instagram.com/mattias_lindblom)

31.08.2021

Ностальгія – велика сила, що вабить не лише прихильників до музики, а й її творців до слухачів. Саме цей магніт і поєднує київських прихильників та прихильниць із меланхолійною і чистою музикою Vacuum.

31 серпня під київським зоряним небом на терасі D12 відбудеться виступ автора проєкту Маттіаса Ліндблума з добре знайомими піснями та новинками, що народилися в часи ізоляції в його стокгольмській студії (квитки).

Еволюція гурту Vacuum за багато років пройшла чимало етапів. Від футуристичного синт-поп-тріо Маттіаса Ліндблума, легендарного Александра Барда і космічної Марини Шипченко до колаборацій Ліндблума з різними європейськими музикантами і мелодійних балад. Від пісень про космос, релігію та пошук себе за межами відомих людству світів до інтимної лірики.

"Життя продовжується, пережиті події обертають нас до внутрішнього самопізнання", - пояснює зміни незмінний лідер Vacuum.

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