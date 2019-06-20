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Вперше в Києві: "Госпел хор" заспіває пісні з легендарного мультфільму "Король Лев"

Lite » Афиша 20.06.2019 - 17:16
"Госпел хор" заспіває пісні з легендарного мультфільму "Король Лев"
"Госпел хор" заспіває пісні з легендарного мультфільму "Король Лев"

05.07.2019

5 липня в Caribbean Club Concert Hall наживо прозвучать пісні і музика з легендарного мультфільму "Король Лев" у виконанні "Госпел хору" (Gospel Company). Гостей чекає вечір світлої ностальгії і хорошої музики, перевіреної роками.

"Це суперпопулярні пісні, які сподобаються дітям, і дорослі також отримають задоволення від них", - вважає Елтон Джон.

Мультфільм "Король Лев" вже 25 років радує дорослих і дітей захоплюючою історією, яскравою мультиплікацією і, безумовно, музикою. Цікаво, що над музикою до одного з найуспішніших проектів в історії світового кінематографа працювали всесвітньо відомі композитори - Елтон Джон, Тім Райс і Ханс Циммер, а мультфільм завоював кілька премій Оскар, Золотий Глобус і Греммі.

5 липня улюблені пісні "Circle Of Life", "Can You Feel The Love Tonight", "Hakuna Matata", "I Just can't Wait to Be King" та інші виконають знайомі багатьом артисти Gospel Company - "Госпел хор".

"Госпел хор" (Gospel Company) - це унікальний афро-український колектив, що складається з 11 талановитих музикантів з 4 країн світу: Нігерії, Мозамбіку, Анголи та України. Заснував колектив в 2016 році харизматичний і яскравий підопічний Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни-6" Аняня Удонгво.

Музиканти Gospel Company співпрацюють з зірками української сцени: вокалістка Христина Мутамбе виступає з Іриною Білик, саксофоніст Андрій Чмут грає з Джамалою, бас-гітарист Джордж Івез - з Таяною, а вокалістка Клеулія Даніель встигла засвітитися в шоу "Голос країни-8".

Приходьте відчути енергію музики з африканським колоритом і український душевністю!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Вперше в Києві: &quot;Госпел хор&quot; заспіває пісні з легендарного мультфільму &quot;Король Лев&quot;Вперше в Києві: &quot;Госпел хор&quot; заспіває пісні з легендарного мультфільму &quot;Король Лев&quot;


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