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Vivienne Mort зачарують концертом на березі Дніпра

Новость на русском → Вівторок 22 червня 2021 19:25
Vivienne Mort зачарують концертом на березі Дніпра Фото: Vivienne Mort дасть незабутній концерт у Києві (instagram.com/viviennemort)

15.08.2021

15 серпня у Києві на ЮБК відбудеться довгоочікуваний концерт вже культового українського гурту Vivienne Mort (квитки).

"Привіт, Київ! Запрошую вас 15 серпня на південний берег Дніпра. Там я зіграю сольний акустичний концерт, моїм напарником буде фортепіано. Я би хотіла, щоб ми співали пісні під вечірнім небом, а потім пішли до води - дивитися, як сяють вогні нашого міста на протилежному березі. Люблю, чекаю. Дана", - ось так запрошує на це грандіозне дійство Даніела Заюшкіна.

Vivienne Mort - один з головних представників українського інді-року, який зробив вагомий вклад в розвиток української рок-музики та вітчизняної музичної культури. В творчому доробку колективу 5 студійних альбомів та 4 відеокліпи, участь у провідних open-air фестивалях країни. Дана і Ко також отримали Шевченківську премію в номінації "Музичне мистецтво".

Назва гурту перекладається як "душа безсмертна" та досить вдало визначає творчість колективу, адже тематика творчості гурту перш за все, про стан душі, творчі пошуки, емоції та почуття.

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