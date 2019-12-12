Великі маги The Illusionists повертаються до Києва

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

02.04.2020-05.04.2020

Всесвітньо відомі ілюзіоністи знову будуть дивувати киян своїми фантастичними трюками! Два роки тому, в лютому 2018 року, команда вже виступала у столиці, і ось магія повертається! У Палаці "Україна" 2-5 квітня вони представлять нове захопливе шоу, повне карколомних номерів (квитки).

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Організатори обіцяють іще більш технологічне видовище, ніж у попередніх версіях. Тут будуть і сценічні ілюзії, і читання думок, і втеча з наручників або камери тортур у воді, і багато іншого! Виступи The Illusionists незмінно вражають людську уяву та відкривають глядачам світ, у якому не вдасться розпізнати, де реальність, а де ілюзія.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Відгуки про магічне шоу тільки підтверджують це. Британські ЗМІ назвали його "Цирком дю Солей" у світі магії та доказом того, що неможливе можливо. За відгуками глядачів, "уже перші п'ять хвилин варті всієї ціни квитка".

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Чудова сімка повторює дивовижні подвиги легендарних майстрів своєї справи, зокрема Гаррі Гудіні. Використовуючи новітні технології, світлові ефекти, вражаючі декорації та шикарні костюми, ілюзіоністи переносять традиції магії сцени в нову епоху.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

The Illusionists. Direct from Broadway – найуспішніше шоу в історії Бродвею, що б'є рекорди по всьому світу. За час свого існування його зірки з'явилися в більш ніж 200 містах і 40 країнах. Тільки в першій половині 2019 року ілюзіоністи дали близько 100 вистав у 19 європейських столицях.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Їхні виступи були зняті в Лондоні й Лос-Анджелесі для спеціальних телеканалів ITV та NBC. Колектив вражав глядачів під час телепроекту America's Got Talent, а також у ток-шоу відомих ведучих Елен ДеДженерес і Джонатана Росса. Вони представляли своє філігранні номери в залах Білого дому та перед князем Монако. І ось тепер The Illusionists знову їдуть до Києва!

The Illusionists - Live From Broadway