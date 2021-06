Для затишного відпочинку: киян запрошують на "Джазовий квартирник"

05.07.2021, 08.07.2021, 17.07.2021, 20.07.2021, 24.07.2021, 01.08.2021, 16.08.2021, 28.08.2021

Caribbean Club Concert Hall та Radio Jazz продовжують нову музичну традицію - серію джазових вечорів "Джазовий квартирник", яку презентували на початку року в концерт-холі (квитки).

"Джазовий квартирник - ідеальна добірка музичних подій для літніх вечорів! Камерна атмосфера, безпечна близькість та можливість посмакувати кожну ноту", - розповідають організатори шоу.

КК4tet

5 липня колектив КК4tet виступить з особливою програмою "Contemporary post-bop jazz". Під час концерту прозвучать авторські композиції, які увійшли до дебютного альбому колективу, а також балади і оммажі Joe Henderson, John Coltrane та Thelonious Monk та авторські аранжування на джазові стандарти.

"Кожен концерт для нас - це неповторна подорож, в якій ніколи не знаєш, що з тобою станеться. Як музиканти, ми всі виросли на джазовій традиції, але завжди любимо експериментувати і знаходити нові підходи до імпровізації. Запрошуємо приєднатися до нас і пережити цей момент разом!" - розповідає фронтвумен колективу Христина Кірік.

Fusion TRIO та Vad SAmoS Trio

8 липня в Caribbean Club відбудеться вибухове барабанне шоу від колективів Fusion TRIO та Vad SAmoS Trio. Музиканти обіцяють, що це буде яскрава подія, яку варто відвідати шанувальникам українського драммінгу і всім, хто просто хоче відволіктися від буденних задач і відпочити.

"Запрошуємо всіх на барабанний завал року! Це буде ексклюзивний концерт від фанатів й майстрів Українського Драммінгу і музики ф'южн", - розповідають музиканти.

Шоу "Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом

Улюблене шоу київських меломанів та гостей столиці "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" продовжує радувати шанувальників своїми концертами. Щомісяця гостей запрошують пізнавати джаз разом з Олексієм Коганом та віртуозними музикантами Jazz in Kyiv Band в камерній атмосфері Caribbean Club.

17 липня та 28 серпня гості шоу дізнаються від Олексія Когана невигадані історії створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців, випадки з життя джазменів та цілих джаз-бендів.

Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet

18 липня та 15 серпня у Caribbean Club відбудеться Yiddish Jazz Show - музична вистава з елементами імерсивного театру, де гість одночасно і глядач, і герой дійства. Ідеолог проєкту - співачка GOLDA (Тетяна Амірова) - з дитинства знайома з цими піснями, їх віковою історією та особливим характером. У компанії з топовими українськими джазовими музикантами GOLDA знаходить нове прочитання забутим пісням, вдихає в них свіжість та змушує полюбити ці пісні навіть тих, хто до сих пір був зовсім не знайомий з єврейською культурою.

"Тільки тут вас нагодують, напоять, зводять на ринок і ще одружать на додачу - все в кращих традиціях одеських двориків. Ми буквально запрошуємо вас в нашу квартиру в гості. Посидимо разом на кухні, заглянемо в таємні кімнати, пострибати на дивані та просто поговоримо по душах. Все це в супроводі живого джаз-бенду і чудовою GOLDA", - розповідає режисер-постановник шоу Павло Бондаренко.

Павло Ігнатьєв

20 липня музикант-віртуоз і джазовий композитор Павло Ігнатьєв подарує гостям Caribbean Club свій особливий концерт. В програмі вечора пролунають улюблені пісні з альбому "Колокола души" у новій інтерпретації, а також нові композиції, створені під час карантину.

Концерти Павла Ігнатьєва - це чуттєво і ніжно. Метою кожного виступу артиста вже стала традиція надихати глядачів на найцінніші та прості речі в житті, про які багато хто забуває серед рутини, турбот і обов'язків.

SpeakEasy Jazz

Камерний ретро-вечір SpeakEasy Jazz від творців шоу "Епоха Джазу" з новою програмою "В ритмі бугі". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури - віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

24 липня у програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Гендерсона та Фетса Воллера, шедеври Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куті Вільямса та музика біг-бендів. Танцювальне джаз-кабаре представить теп, автентичний джаз, лінді хоп, бугі-вугі, блюз та мамбо.

Пісні з мультфільму "Король Лев" від Gospel Company

1 серпня музика та пісні з мультфільму "Король Лев" пролунають наживо у виконанні госпел-хору Gospel Company. Музиканти зіграють програму, яка вже декілька разів збирала аншлаги. На гостей чекають відомі композиції Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King та інші у віртуозному виконанні та авторському аранжуванні.

Госпел-хор Gospel Company - це унікальний афро-український колектив, що складається з талановитих музикантів з 4 країн світу: Нігерії, Мозамбіку, Анголи та України. Заснував колектив у 2016 році харизматичний та яскравий підопічний Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни-6" Аняня Удонгво. Музиканти Gospel Company співпрацюють із зірками української сцени, серед яких Ірина Білик, Jamala, Таяна і інші.

"Легенда Едіт"

Едіт Піаф називають національним надбанням Франції та символом французького шансону, а її пісні люблять й співають в усьому світі. 16 серпня в Caribbean Club відбудеться концерт-спектакль "Легенда Едіт" у виконанні солістки "Notre Dame de Paris" Наталі Пічкур, присвячений видатній співачці. У програмі концерту гості почують найвідоміші пісні Едіт Піаф, а також найперші композиції, які виконувала легенда французького шансону ще на вулиці.

"Образ Едіт Піаф не вписується в загальноприйняті рамки шоу-бізнесу. Вона повна протилежність виконавцям і секс-символів того часу, таким як Мерлін Монро, Марлен Дітріх та Джуді Ґарленд. Що ж тоді зробило Едіт Піаф легендарної? Відповідь одна - голос. Неповторний магічний голос, який підкорив весь світ і змусив закохатися в неї", - каже Наталі Пічкур.