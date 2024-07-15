Украинская песня 2024. Во Львове топ-звезды исполнят свои хиты в "симфоническом" звучании: что известно

Фестиваль "Украинская песня" (Ukrainian Song Project) в этом году приобретает еще больший масштаб. Так впервые в Украине известные звезды исполнят свои хиты, которые поддерживали и продолжают поддерживать украинцев во время полномасштабного вторжения, в сопровождении большого симфонического оркестра.

10 августа на !FESTrepublic во Львове проект объединит на одной сцене 40 музыкантов и 13 топовых артистов, создавая национальный праздник музыки, который будет транслироваться по всей стране, обеспечивая незабываемые впечатления для зрителей.

"Украинская песня.SYMPHONY" начнется выступлениями молодых артистов, которые будут участвовать в конкурсной части, а уже после состоится гала-концерт, на котором выступят известные артисты в сопровождении симфонического оркестра.

Среди звездных участников концерта:

Олег Скрипка

Арсен Мирзоян

Миша Крупин

MELOVIN

Анна Тринчер

Андрей Кравченко

Макс Леонов

NAZVA

Alena Amargalieva

Мʼята

Yagoda

Анна Буткевич

ДикоBrass и другие.

Отметим, что часть средств по продаже билетов и средства благотворительных аукционов будут переданы для проекта "Пташки перемоги" на закупку дронов для ВСУ. Также часть приглашений на мероприятие будет предоставлена военным и их семьям из Львова и области.

Билеты на шоу "Украинская песня.SYMPHONY" можно приобрести по ссылке.