"Україна всім серцем": 10 кращих солістів презентують унікальний альбом

17 вересня 2021 року в Київському Hillsong Conference Hall відбудеться довгоочікувана прем'єра другого збірного україномовного християнського альбому "Всім серцем" в рамках Music & art fest "Україна всім серцем" (квиток).

Вже вдруге українці зі всього світу об’єднались для створення сучасного християнського музичного альбому. Географія виконавців які перемогли у конкурсі та своїми піснями увійшли до складу альбому від Львова до Лондона, від Києва до Маямі.

На грандіозній сцені площею сто десять квадратних метрів виступить 10 виконавців зі своїми авторськими піснями та особистими історіями в яких розкажуть як не здаватися, вірити і йти до своєї мети.

До ТОП-10 найкращих співаків увійшли: Jane Igraeva, Maria Kuchurian & Diana Yakovyn, Андрій Чеботарьов, Anya Mykoliuk Thompson, Ivanka-Manka, Neyzho, Анастасія Зіновкіна, Фавор Band, Роман Касевич, Christina Longs.

"Якщо хтось рік тому, сказав мені, що ми презентуємо альбом разом з найталановитішими людьми країни у центрі столиці, я б посміхнулася. Друзі, мрійте та дійте. А найголовніше, приходьте на фестиваль 17 вересня і почуйте звук нашого серця!", - ділиться своїми враженнями одна з солісток альбому Christina Longs.

Національний відбірковий конкурс тривав з 1 вересня по 1 грудня 2020 року. За цей час на розгляд комісії було надіслано близько 230 авторських пісень. Після відбору та додаткових прослуховувань кожного з виконавців, - залишилося 10 переможців.

У програмі фестивалю дев'яносто хвилин живого звучання хвали та поклоніння, електро музика, пісочна анімація, презентація альбому "Всім Серцем". Окрім того, організатори запросили християнський поп-гурт із Швеції LIN D BAND з синглом "What a feeling", який у 2017 році, потрапив на перше місце шведського чарту iTunes.