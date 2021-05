The Neighbourhood їдуть в Київ з масштабним проектом

У 2012 році гурт The Neighbourhood випустив сингл Sweater Weather, та для п'ятьох хлопців все змінилося. Пісня стала великим хітом, а драматичний чорно-білий кліп кожного тижня збирав декілька мільйонів переглядів.

У такій ситуації до The Neighbourhood причепився ярлик "гурту однієї пісні". Жодному музиканту в світі не сподобається, коли йому кажуть: "Тобі просто пощастило".

4 лютого 2020 року у київському Палаці Спорту Джессі Разрефорд та компанія покажуть, що The Neighbourhood можуть дати світові трохи більше, ніж Sweater Weather.

Протягом 2017 та 2018 років The Neighbourhood займалися найбільшим та найамбіційнішим проектом у своїй кар'єрі. Спочатку вийшов міні-альбом Hard. За ним ще один - To Imagine. Потім - повноформатний The Neighbourhood, а потім ще одна платівка - Ever Changing.

Якщо скласти назви всіх релізів, то вийде Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing. У перекладі це означає: "Складно уявити, що The Neighbourhood взагалі колись зміняться". Це концептуально та самоіронічно водночас.

"Ми якось бачились з нашим менеджером та обговорювали ситуацію в музиці, що склалася зараз. Люди не приділяють багато часу одному гурту чи жанру. Тому ми вирішили зробити щось, що затримає слухача разом із The Neighbourhood надовго", - розповідають у гурті.

The Neighbourhood - Sweater Weather

Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing охоплює широкий спектр жанрів. Тут є, як і стандартні "нейбахудівські" мелодії, так і похмурий хіп-хоп з куплетами від реперів на кшалт Дензела Каррі. Як мелодії з тривожним розладом, так і груві-сінті-поп гимни на кшалт Scary Love.

Але головне те, що гурт не хвилють скептичні коментарі щодо їх експериментів із звучанням.

"Люди частіше за все не знають самих себе. Мене мало хвилює, що говорять інші. Зараз ми робимо зовсім іншу музику та для мене це достатньо крейзі", - каже Джессі Разерфорд.