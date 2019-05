The 1975 (фото: instagram.com/the1975)

The 1975 вперше виступлять в Україні і представлять два нових альбоми. В Україну приїдуть одні з найпопулярніших солодких хлопчиків Британії — The 1975. І відразу з двома новими альбомами. Де ловити хлопців? 1 серпня на Арт-заводі "Платформа" в Києві.

Історія The 1975 почалася в 2002 році. У Манчестері громадські діячі організували серію концертів для молоді. Фронтмен Меттью Хілі і гітарист Адам Ханн познайомилися там. Пізніше до складу приєдналися басист Росс МакДональд і барабанщик Джордж Деніел. Перші кроки до слави були важкими. Хлопці були підлітками, їх музичні смаки були безмежними, а перші концерти вони давали для кількох людей в пабах, переспівуючи знакові панк-хіти.

Їх не хотів брати ні один лейбл - продюсери не знали, як їх продавати. Тому пацани створили свій - Dirty Hit. Через кілька років їх забирає до себе видатна британська компанія Polydor і дає повну творчу свободу. Дебютний альбом, названий The 1975, вийшов у 2013 році - через 11 років після заснування групи. А в 2016-му підоспів і другий - I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It.

Несподівано для багатьох The 1975 вистрілили. Обидва альбоми стали платиновими в США та Британії, кількість фанатів зростала в геометричній прогресії. Вони настільки полюбили сінті-поповое і поп-рокове звучання з Туманного Альбіону, що стали робити татуювання з фразами з їх пісень.

Але слава - дівчина складна, вона не може не залишити сліду на людину. Меттью Хілі підсів на алкоголь і наркотики, перекриваючи ними всі проблеми від несподіваної популярності. У підсумку, за вечерею після закінчення туру в підтримку I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It, він наговорив друзям багато всяких дурниць. А на наступний день полетів в Барбадос на семитижневе лікування.

І воно допомогло. У The 1975 вийшов новий реліз - A Brief Inquiry into Online Relationships, який погрожує стати великим хітом. Всі сингли з цього альбому потрапили в топ-75 британського чарту пісень, що для групи з гітарами на даний момент - величезне досягнення з урахуванням домінування хіп-хопу.

Меттью перестав боятися себе, оскільки став тверезим. Але став боятися світу, а зокрема - інтернету. Свіжа платівка - саме про це. Про те, що робить Всесвітня Мережа з людьми. Від частого використання соціальних мереж і введення пошукових запитів, люди стають недовірливими, озлобленими, вразливими і просто забувають жити життям в реальності, вважаючи за краще переводити все в площину "павутини".

Менше патоки і шоколаду, менше любові. Більше логіки, смислу і виправданих побоювань. Це найсерйозніша робота The 1975 на даний момент. Але не остання. Матеріалу група записала настільки багато, що в травні вийде ще один лонгплей - Notes on a Conditional Form, який продовжить розвивати тему попередника.

Тож слухайте The 1975, виходьте в реальний світ і не забудьте заглянути на їх концерт. Адже люди повинні зустрічатися і дивитися один одному в очі.

