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"Нарешті ми щасливі": Pianoбой анонсував цікавий подарунок

 

13.06.2021

13 червня на терасі "Всі Свої", що у самісінькому центрі Києва, виступить чарівний Pianoбой (квитки).

"Нарешті ми щасливі запросити вас на літній київський концерт на прекрасній терасі D12 в самому серці Києва. Політаймо? Love is all around! Плануємо багато цікавих новин. Хоча й за останній рік звикли повідомляти про них доволі обережно, але не це означає, що ми не радіємо, як діти, бо нарешті концерти!" - коментує майбутнє шоу Діма Шуров.

Pianoбой - чуттєвий та політний артист, що накриває своєю чаклунською музичною магією кожного слухача на концерті. Ми зануримося у магічну атмосферу, яку випромінює Шуров.

Три причини піти на концерт Pianoбой у Києві:

  • унікальна можливість бути одним із перших, хто наживо почує свіжі композиції виконавця
  • Шуров - це один із тих артистів, творчість якого закохує у себе; голос якого не залишає байдужим; образ якого завжди приємно дивує, а глибина пісень торкається усіх куточків душі
  • чудова нагода провести фантастичний літній вечір на концертній терасі під відкритим небом.

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