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"Світ на різних берегах". Друга Ріка даст 2 уникальных концерта подряд: что известно

Друга Ріка (фото: пресс-служба группы)
 

01.09.2023, 02.09.2023

Начало осени группа Друга Ріка ознаменует масштабным двухдневным событием под названием "Світ на різних берегах". Музыканты сыграют две разные программы на левом и на правом берегах Киева 1 и 2 сентября (билеты).

Событие полно символов: начиная с одноименного названия с песней "Світ на різних берегах", которая по своему пророческому содержанию стала актуальным отражением последних событий в стране, когда несмотря на естественное отличие, произошло объединение обществ и государств ради спасения мира, заканчивая выбором программы и места ее исполнения.

 

1 сентября - выступление на правом берегу Киева, и поскольку именно в центральной части мегаполиса бушует активная жизнь города, гостей ожидает мощный ДР-овский рок-сет с фан-зоной. Событие состоится на террасе ТРЦ Гулливер.

 

2 сентября - концерт на левом берегу, которому присуща более размеренная жизнь, поэтому для слушателей будет звучать акустическая программа ІНША РІКА на террасе ТРЦ River Mall.

 

Традиционно для всех выступлений группы концерты будут носить благотворительный характер, ведь часть средств по продаже билетов пойдет на закрытие потребностей ВСУ - запросы, на которые группа получает напрямую от военнослужащих.

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Друга ріка