Свінг, джайв, рок-н-рол: у Києві відбудеться єдиний концерт свінг-оркестру №1 в Європі

Кращий свінг-оркестр Європи – Ray Collins’ Hot-Club – 1 лютого знову зіграє в Києві. В рамках світової прем’єри музиканти презентують українським меломанам новий альбом "When night comes to Berlin" (квитки).

Їхні концерти як машина часу! Унікальний оркестр відтворює у виступах естетику біг-бендів 30-х та музику 40х-50х. Наживо лунає дивовижний синтез – свінг, неосвінг, джамп-блюз, джайв та рок-н-рол.

За 20 років творчості музиканти об’їхали з концертами весь світ та підкорили США, батьківщину еталонних свінгових біг-бендів Дюка Еллінгтона, Флетчера Хендерсона, Гленна Міллера, Каунта Бейсі, Бенні Гудмена.

З 2005 року музика Ray Collins’ Hot-Club лунає в кіно. Їхня пісня "Barefoot" стала саундтреком до однойменного фільму "Босоніж" знаного німецького режисера Тіля Швайгера ("Достукатись до небес", "Безславні виродки").

Перший альбом "Shaking That Boogie" (2001) вивів оркестр в топ свінгових колективів світу. Нині вони - хедлайнери світових свінг-, джаз- та рокабілі-фестивалів. Для поціновувачів автентики та лампового звучання Ray Collins’ Hot-Club мають приємний сюрприз. Їхній новий альбом "When night comes to Berlin" традиційно вийшов на вінілі. Ці платівки музиканти привезуть на концерт в Києві.

Виступи свінг-оркестру Ray Collins’ Hot-Club – це музичне шоу, енергії якого неможливо чинити опір. Кожен гість занурюється у еру біг-бендів та бурхливу культуру Америки 50-х. З першими ударами ритм-секції танцмайданчик вибухає.

Ray Collins Hot Club Barefoot

1-го лютого з свінг-оркестром зіграють головні рокенрольники Києва – гурт Руки’в Брюки. Вони виконують запальний мікс музики 50-х: ритм-н-блюз, свінг, кантрі, автентичний рокабілі.