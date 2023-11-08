"СЛУХ: Наживо". В Киеве зажгут молодые музыканты, формирующие новую украинскую сцену

11 ноября в киевском клубе Bel Etage состоится большой концерт "СЛУХ: Наживо", где сыграют молодые украинские группы, имена которых уже скоро будут знать все ценители качественной музыки.

Кто будет выступать на "СЛУХ: Наживо"

Renie Cares

Это инди-группа с песнями, завоевывающими сердца украинцев. Каждый их трек - хрупкое путешествие через туманы внутреннего одиночества, бесконечный диалог с самим собой. Первая композиция группы "Якби" сейчас имеет более миллиона прослушиваний на Spotify, а их дебютный альбом - один из самых ожидаемых этой осенью.

Blooms Corda

Инди-фанк-группа, дающая свет даже в самые темные времена. Их хрупкие песни можно отнести к джазу и фанку с поэтическими текстами Даниила Галыко. Альбомы группы постоянно входят в списки лучших украинских записей года разных изданий и блогеров.

Disappeared Completely

Мастера эклектического инди-рока, смешивающие электронику, трип-хоп и даже блюз. Их дебютный альбом вышел на французском лейбле La Belle Musique, а 11 ноября музыканты представят новую пластинку "Pretty Average", в которой много гитарных боевиков.

Билеты на "СЛУХ: Наживо" можно купить по ссылке на сайте билетного оператора Concert.ua. Их стоимость стартует от 550 грн.