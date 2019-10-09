Найвідоміший голос "Бі-бі-сі" Сєва Новгородцев виступить у Києві

Легендарний радіоведучий і журналіст Сєва Новгородцев виступить у Києві. Сєва поділиться цікавим досвідом та безліччю дивовижних історій. Творча зустріч відбудеться 22 жовтня в столичному Caribbean Club Concert Hall.

Сєва Новгородцев (фото: прес-служба ведучого)

"Я розповім про десятки історичних особистостей, з якими довелося зустрітися, про роботу на BBC та в кіно, наприклад, як я загинув від руки Джеймса Бонда, про еміграцію, про написання книг. Будемо спілкуватися і я відповім на ваші питання. До зустрічі!" - каже Сєва Новгородцев.

79-річний радіоведучий є неперевершеним оповідачем, ерудитом та має колосальний життєвий досвід. Його книги стають бестселерами, виступити користуються шаленою популярністю, а його внесок у світову культуру відзначений Орденом Британської Імперії.

Сєва Новгородцев (фото: прес-служба ведучого)

Творча зустріч відбудеться в форматі інтерактивної бесіди з залом. Сєва Новгородцев відповість на питання і поділиться досвідом.

Під час виступу, квитки на який продаються за посиланням, можна буде придбати книги, отримати автограф та фото з Сєвою.

Афіша творчого вечора Сєви Новгородцева