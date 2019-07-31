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Найшвидший піаніст планети Любомир Мельник зіграє ексклюзивний концерт у Києві

 

27.08.2019

27 серпня найшвидший піаніст світу Любомир Мельник повертається до Києва з ексклюзивним літнім концертом у Caribbean Club Concert Hall.

Американський журналіст і телеведучий Річард Метцгер сказав: "Музика Мельника одночасно і духовна, і в той же час дуже фізична, і нічим не відрізняється від суфійських кружляючих дервішів, що танцюють в одному ритмі. Його гра замішана на пристрасті, напорі та швидкості. Його дивовижний потік звуку і каскадних гармонік несхожий на все, що ви коли-небудь чули на піаніно".

Соловій Христина & Lubomyr Melnyk - Fortepiano

Любомир Мельник - композитор і піаніст українського походження, який є піонером Continuous Piano Music. Класично навчений, він сильно вплинув на рух мінімалізму на початку 1970-х років. Він розробив власну унікальну мову для фортепіано, названу на честь принципу збереження безперервного, неперевершеного потоку звуку.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Любомир Мельник – справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Його композиції переносять слухача у нові сфери. Бачити й чути один з його живих виступів – це відкриття нового розумного досвіду.

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У свої сімдесят Любомир Мельник є автором понад 100 творів, а в дискографії має понад 20 виданих альбомів. Його талант визнають як музиканти, так і світові медіа. 

27 серпня Caribbean Club Concert Hall запрошує почути наживо унікальну безперервну музику Любомира Мельника!

Кількість місць обмежена - всього 300 квитків. Не зволікайте, тому що квитки на концерти маестро розлітаються за лічені години!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

 

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