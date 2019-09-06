"Різдвяна історія з Тіною Кароль": співачка дасть святкові концерти в Києві

Разом з телеканалом 1+1 та проектом "Здійсни мрію" Тіна Кароль запрошує всіх своїх шанувальників зустріти Новий рік і Різдво на великих святкових галаконцертах, які відбудуться 22 грудня (16-00 і 20-00), 23 і 24 грудня у столичному Палаці спорту.

Учасниками вражаючого дійства на сцені стануть видатні персоналії, які вразили своїми історіями і досягненнями у році, що минає. Артисти, спортсмени, політики, громадські діячі і талановиті діти - Тіна Кароль збере кращих з кращих для святкування "головної ялинки країни".

"Різдвяна історія з Тіною Кароль" - це мультижанровое шоу, яке об'єднує музику, культуру і соціальну місію. На концертах співачка разом з чуттєвим проектом "Здійсни мрію" втілить в життя великі мрії маленьких дітей, щоб подарувати їм радість і надію. Не залишить Тіна без уваги і глядачів у залі, адже прямо під час концерту будуть розіграні цінні новорічні подарунки серед тих, хто прийшов на це шоу!"

"Проектом "Різдвяна історія" я хочу об'єднати нас святом української музики, нагородити громадською увагою і визнанням справжніх героїв цього року, відродити традиції колядок, отримати задоволення від новорічного свята в колі друзів, сім'ї і своїх кумирів! Адже поки живі традиції - жива країна", - каже Тіна Кароль.

Телеканал 1+1 покаже телеверсію галаконцерту "Різдвяна історія з Тіною Кароль" на різдвяні свята.

"Для нас одночасно почесно і відповідально створити разом з Тіною Кароль продовження «Різдвяної історії» на сцені Палацу спорту. Глядачів чекає приголомшливе сімейне шоу, де зірки поділяться з вами своїми потаємними новорічними мріями. Режисер-постановниками і телеверсії концерту стануть Наталія Рівненська, Наталія Лисенкова і Марія Григоращенко. Знімати шоу ми плануємо на більш 15 камер! Це буду душевний різдвяний концерт, який стане традицією", - говорить Володимир Завадюк, керівник управління Big entertainment shows 1+1 Production.