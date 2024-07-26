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Родные Кузьмы приглашают на концерт, посвященный его маме: что известно

Во Львове пройдет концерт, посвященный маме Андрея Кузьменко (фото: пресс-служба группы "Скрябин")
 

17.08.2024

17 августа во Львове на территории !FESTrepublic в 19:00 состоится концерт памяти легендарного Андрея Кузьменко.

 

В этом году событие будет особенно искренним и душевным, ведь посвящено оно маме Кузьмы, которая всегда мечтала, чтобы концерты "Шампанські очі" до дня рождения ее сына проводились ежегодно. Сама Ольга Михайловна, к сожалению, умерла 23 сентября 2023-го...

 

В этом году организаторами концерта станут отец и родные Кузьмы вместе с VINIL concert agency. На сцене для всех выступит эстрадно-симфонический оркестр Театра Заньковецкой под руководством Богдана Мочурада, с которым неоднократно сотрудничал Кузьма, а также звездные гости, которые представят свои яркие интерпретации легендарных песен "Скрябина".

 

Добавим, что концерт "Шампанські очі" стал традиционным и неотъемлемым для Львова. В этом году он состоится уже в четвертый раз. Билеты на него можно приобрести по ссылке.

 

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