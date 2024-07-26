Родные Кузьмы приглашают на концерт, посвященный его маме: что известно

17 августа во Львове на территории !FESTrepublic в 19:00 состоится концерт памяти легендарного Андрея Кузьменко.

В этом году событие будет особенно искренним и душевным, ведь посвящено оно маме Кузьмы, которая всегда мечтала, чтобы концерты "Шампанські очі" до дня рождения ее сына проводились ежегодно. Сама Ольга Михайловна, к сожалению, умерла 23 сентября 2023-го...

В этом году организаторами концерта станут отец и родные Кузьмы вместе с VINIL concert agency. На сцене для всех выступит эстрадно-симфонический оркестр Театра Заньковецкой под руководством Богдана Мочурада, с которым неоднократно сотрудничал Кузьма, а также звездные гости, которые представят свои яркие интерпретации легендарных песен "Скрябина".

Добавим, что концерт "Шампанські очі" стал традиционным и неотъемлемым для Львова. В этом году он состоится уже в четвертый раз. Билеты на него можно приобрести по ссылке.