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раёк віднесуть на море своїм концертом у Києві

Новость на русском → Понеділок 19 липня 2021 11:59
раёк віднесуть на море своїм концертом у Києві Фото: раёк (instagram.com/ray__ok)

05.08.2021

Останнім часом особливо хочеться на море? Що ж, нічого не плануйте на серпень та замовляйте квиток на рожеве морське полум’я у Києві! 5 серпня, 19:00, ЮБК: герої нової української поп-сцени раёк презентують платівку "Море огня" (квитки).

"Усе не те, чим здається, і наш дебютний альбом теж". Десять треків, що обіцяють танці, сльози, кінець світу та божественно-демонічне блаженство. Жива презентація – можливо, така ж ілюзорна, а може й ні – відбудеться на сцені київського ЮБК.

"Відчуття апокаліпсису – найкраще з усіх почуттів". Хвилюючий та водночас умиротворений голос Оксани Несененко (вокал, лірика) розмірковує про кохання, тривогу, віру та вибір. Мелодичні та в'їдливі біти Павла Слободянюка розфарбовують ці думки і надовго селять їх у голови слухачів.

"Краще палати разом". раёк гарантують абсолютно новий досвід живого виступу: спільний гіпнотичний сеанс допоможе кожному зануритися у себе, щоб віднайти спокій. Аудіо-візуальне супроводження побудують нову реальність, яку не хочеться залишати.

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