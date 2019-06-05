RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun виступлять з програмою "Ключові клапани" в Києві

 

11.06.2019

The Velvet Sun - Сонце Дарує Намисто (vintage tv)

Популярні новини

Павло Коробчук -Лист моряка до доньки

11 червня сучасна поезія Павла та легкий грув The Velvet Sun подарують гостям приємний літній вечір вівторка! 

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України концерт