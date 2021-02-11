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Подарунок для чарівних дівчат: 8 березня гурт KADNAY виступить у Києві

 

08.03.2021

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8 березня гурт KADNAY презентує нову акустичну програму "Теплий Live" – спеціально до Міжнародного жіночого дня. Ексклюзивний виступ відбудеться у столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

На концерті пролунають улюблені та відомі пісні артистів в новому аранжуванні, в абсолютно іншій обробці та з новим прочитанням.

"Навіяний теплим весняним вітром, відкритими серцями і гострим відчуттям любові…Так пролунає наш "Теплий Live". Приходьте в Caribbean Club, щоб побачити нове шоу наживо, відчути неймовірну музичну атмосферу, перейнятися любов’ю та зігрітись на нашому теплому live-концерті", - поділився фронтмен гурту Дмитро Каднай.

KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу і нова концертна програма не буде виключенням, адже музиканти невпинно працюють на студії, досконально продумуючи кожну деталь нового шоу.

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