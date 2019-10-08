Піаніст Фіма Чупахін презентує дебютний альбом “Water” у Києві

14 жовтня відомий український джазовий піаніст та медіа-композитор Фіма Чупахін презентує дебютний альбом “Water” у Києві. Концерт відбудеться в рамках українського туру у столичному Caribbean Club Concert Hall.

Fima Trio - Tranquility

Платівка “Water” офіційно вийде на всіх стрімінгових платформах вже 8 жовтня. Вона була записана у Нью-Йорку навесні цього року з потужним складом талановитих молодих музикантів, які є одними з найяскравіших представників сучасної джазової сцени - Jonathan Barber (барабани) Josh Evans (труба), Vuyo Sotashe (вокал), James Robbins (бас), Yoav Eshed (гітара) та Сергій Аванесов (саксофон).

“Прониклива, мелодійна робота, в якій Чупахін направляє музикантів чіткою композиційно рукою, наділяючи музику своєю гармонічною ідентичністю, однак віддаючи Нью-Йоркським колегам достатньо простору для маневру. Його фортепіанні соло тонкі, майстерні, переконливі, ніколи не грубі та не агресивні”, - охарактеризував цей альбом відомий американський журналіст Ted Panken (JazzTimes, Down Beat).

Acoustic Quartet — No Doubts (live)

Нагадаємо, що Фіма Чупахін є співзасновником і учасником джазового колективу Acoustic Quartet. Він співпрацював з Сергієм Бабкіним, Джамалою, SunSay та іншими, а також написав музику до фільму “Дике поле” за романом Сергія Жадана “Ворошиловград”. У 2018 році піаніст разом з Сергієм Жаданом заснували проект Zhadan&Fima, який нещодавно випустив міні-альбом.

В концерті 14 жовтня візьме участь довготривалий музичний партнер і близький друг Фіми - відомий трубач Дмитро Бондарєв. Презентація платівки “Water” відбудеться у складі квінтету.