Пісні, які хочеться співати всім залом: у Києві виконають хіти Володимира Кузьміна

14 червня в столичному Caribbean Club Concert Hall пролунають пісні Володимира Кузьміна у виконанні музиканта Олександра Лозовського та оркестру віртуозів Kaska Records Band. Гостей запрошують поностальгувати та насолодитися нетлінними хітами легендарного музиканта.

Володимир Кузьмін – майстерний мультиінструменталіст, талановитий композитор та перший рокер на слов’янських просторах. Підлітком він переспівував The Beatles та Rolling Stones, навчався в музучилищі, де опанував флейту, скрипку та саксофон. А потім публіка закохалась в його музику. "Когда меня ты позовешь" та "Симона" – справжні народні хіти!

Володимир Кузьмін - Я не забуду тебя (Сибірські морози)

14 червня музична спадщина Володимира Кузьміна пролунає наживо у виконанні поета, композитора і музиканта – Олександра Лозовського. Цей обдарований артист відзначився у великих телешоу "Х-Фактор" та "Голос Країни", а також співпрацею з Арсеном Мірзояном та Златою Огнєвич. А зараз його власні ліричні композиції підкорюють Україну та набирають тисячі переглядів на Youtube.

Володимир Кузьмін - Симона

Разом з Олександром та музикантами Kaska Records Band на сцену вийдуть і зіркові гості. Імена їх поки тримаються у секреті, але гості будуть приємно здивовані!

Приходьте почути улюблені пісні, завчені в дитинстві і юності на пам'ять, занурившись в приємну ностальгію та світлий смуток з найтеплішими почуттями.

Переглянути вартість і купити квитки можна тут.