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Парк троллей. Маленьких киевлян с родителями приглашают "затусить" с дружелюбными пушистиками

Новина українською → Среда 27 ноября 2024 16:11
Парк троллей. Маленьких киевлян с родителями приглашают "затусить" с дружелюбными пушистиками Сказочные тролли поселятся в Fly Park (фото: troldom.com)

06.12.2024

6 декабря в детском развлекательном центре Fly Park на Оболони откроют тематический "Парк троллей" с масштабными инсталляциями до трех метров в высоту.

Главными персонажами парка станут милые пушистики, которые оживают благодаря анимотронике, мило приветствуют гостей, улыбаются и охотно позируют для фото.

Посетителей будут ждать тематические локации с фигурами-гигантами, развлекательные программы и интерактивы для детей. Изюминкой же мероприятия станут аниматоры и тематические театрализованные представления на сцене в выходные.

Посетителям также будут доступны другие игровые зоны комплекса Fly Park без дополнительных затрат, в том числе мега-батуты, лабиринты и горки. На территории парка также находятся фуд-корты и лаунж-зона.

Следует отметить, что все фигуры троллей и декорации выставки сделаны в Украине.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия по ссылке. Стоимость детского билета в будни составляет 250 грн, по выходным - 350 грн (предусмотрены и льготные билеты).

"Парк троллей" будет открыт для посетителей с понедельника по воскресенье. В бедные дни - с 11:00 до 21:00, в выходные - с 10:00 до 21:00.

Парк троллей. Маленьких киевлян с родителями приглашают &quot;затусить&quot; с дружелюбными пушистиками

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