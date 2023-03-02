Ольга Полякова даст грандиозный концерт в Киеве. Песен на русском не будет!

Первое масштабное выступление Оли Поляковой с начала полномасштабного вторжения состоится 8 марта в 19:00 в КВЦ "Парковый" (билеты).

В программу, которая получила название "Все буде добре", войдут любимые хиты на украинском языке, а также новые треки военного времени. Это новое яркое шоу, которое придет на смену легендарной программе "Королева Ночи".

"Это будет очень ожидаемый и очень эмоциональный концерт впервые после полномасштабного вторжения. Я невероятно соскучилась по своему зрителю: хочу обнять каждого, вместе смеяться и плакать. Мы представляем абсолютно украинский контент: новую программу, новые костюмы, новые эмоции и переживания. Потому что война изменила всех нас навсегда. Но мы остались друг у друга и должны поддерживать каждого: я - своего слушателя, а он - меня", - комментирует будущую премьеру певица.

Часть прибыли от концертов Поляковой будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ, в частности - на закупку дронов и пикапов под Бахмут.

Добавим также, что в этот же день в 14.00 будет дополнительное выступление Поляковой. На концерт будут приглашены те, кто активно участвует в приближении нашей победы: военные, врачи, работники ГСЧС, волонтеры. Для них вход на концерт будет бесплатным.