Назгуль Шукаєва виступить у Києві з різдвяною програмою Angel Star

26 грудня у Київському академічному театрі ляльок відбудеться різдвяний концерт Назгуль Шукаєвої «Angel Star».

Співачка, відома унікальним діапазоном голосу, виконає госпел і різдвяні хіти у новому звучанні.

Концерт закриє 9-й сезон MK Classics — серію концертів, організованих Домом «Майстер Клас». Разом із Назгуль Шукаєвою в цей вечір гратимуть відомі українські джазові музиканти. У програмі – госпел і різдвяні світові хіти у новому звучанні. А режисером дійства виступить Олександр Крижанівський, художній керівник Нового драматичного театру на Печерську.

«Для мене Різдво і Новий Рік — це оновлення. Це ще більший зв'язок із душею. Навіть якщо людина далека від релігії, вона все одно відчуває це свято. Бо воно — про доброту, про співчуття, про красу, — говорить Назгуль Шукаєва. — Музика народжується хвилею моменту, вона завжди самодостатня й унікальна. Для мене не буває кращих або гірших концертів, кожен з них — особливий. А різдвяний концерт — це завжди про святковий настрій і любов».

Кожен виступ Назгуль Шукаєвої — виняткова подія у музичному світі. Це — непередбачуваність та вихід за рамки будь-яких уявлень про спів. Діапазон її голосу — від горлового співу до сопрано. Вона сміливо експериментує, поєднуючи в одному концерті джазові композиції, класичний авангард та етнічну мелізматику.

Назгуль Шукаева - Stream

Почути наживо співачку можна лише кілька разів на рік. Уже традиційно Назгуль Шукаєва виступає у серпні на сцені Bouquet Kyiv Stage – простору високого мистецтва у «Софії Київській». Цього літа вона була солісткою на концерті музики Вікторії Польової «Маргіналії» та виступала разом із LMaluma group.

Різдвяний концерт у грудні — так само є традиційним для співачки. Усі ці події організовує Дім «Майстер Клас».

Коли: 26 грудня о 20.00

Де: Київський академічний театр ляльок (вул. М.Грушевського 1а).

Подробиці — на сторінці концерту у Fаcebook

Назгуль Шукаєва — унікальна українська співачка, родом із Казахстану. Володіє рідкісним діапазоном голосу від горлового співу в техніці «кай» до сопрано, що дозволяє їй виконувати як автентичний фольк та джаз, так і сучасну академічну музику. Кожну композицію Назгуль відкриває перед слухачем в особливий спосіб — під час медитації у музиці.