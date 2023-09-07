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MUZVAR AWARDS 2023: кто выступит на музыкальной премии

В Киеве пройдет MUZVAR AWARDS 2023 (коллаж: Styler)
 

26.09.2023

Уже 26 сентября в 16:00 в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится музыкальная премия для молодых исполнителей MUZVAR AWARDS от портала "МУЗВАР" (билеты).

Афиша премии MUZVAR AWARDS 2023

На сцену вместе с новыми именами индустрии выйдут легендарные исполнители. Свои эксклюзивные выступления зрителям подарят номинанты премии: Jamala, POSITIFF, Schmalgauzen, СКАЙ, NAZVA, а также приглашенные гости - Анна Тринчер, Alyosha и Vlad Darvin, KAZKA, Tember Blanche, KRUTЬ, PROBASS ∆ HARDI и другие.

Для MUZVAR AWARDS вместе с оркестром JAMALA представит эксклюзивное выступление с композициями легендарного альбома "QIRIM". В свою очередь, зрителей ожидает много премьер. Анна Тринчер представит новый дуэт с популярным украинским певцом, Alyosha и Vlad Darvin подготовят уникальный номер с сочетанием нескольких музыкальных жанров, а группа KAZKA впервые на большой сцене исполнит трек “Солодкі”.

И это еще не все сюрпризы! Всех гостей премии ожидает сразу несколько выступлений специально приглашенных артистов, имена которых пока не разглашаются. Это будут яркие шоу и мощные номера, которые наполнят зрителей невероятными эмоциями.

Ведущими церемонии стали харизматические и яркие Тимур Мирошниченко и Оля Цыбульская. Отдельно организаторы премии объявят ведущих диджитал части церемонии, звездного тротуара и бекстейджа.

 

Кроме того, организаторы MUZVAR AWARDS 2023 вместе с ДонорUA запускают большую социальную инициативу "Музика та перемога в нашій крові!".

Инициатива призвана помочь не только собрать больше донорской крови для передовой, но и популяризировать культуру донорства в Украине через молодые имена музыкальной индустрии. Системное и сознательное донорство - наш вклад в победу!

Для инициативы разработана специальная программа лояльности. Каждый, кто сдаст кровь до 26 сентября включительно, получит специальную скидку 10% на любой билет премии и получит доступ к прессзоне с возможностью лично пообщаться с артистами.

Афиша премии MUZVAR AWARDS 2023

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