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Гурт MOTANKA з акустичною програмою: літній варіант

Новость на русском → Середа 14 липня 2021 16:45
Гурт MOTANKA з акустичною програмою: літній варіант Фото: MOTANKA виступить у Києві (Happy Music Group)

16.08.2021

Після двох успішних акустичних концертів карантинної весни 2021 гурт MOTANKA нарешті має можливість представити представити свою надзвичайну особливу програму широкому загалу.

Цього літа гурт обрав атмосферну локацію – терасу Всі.Свої D12, де ви зможете насолодитися заходом сонця та акустично-космічною музикою (квитки).

Це особлива концертна програма, яка не схожа ні на що, що ви чули раніше. У рамках цього виступу звучатимуть акустичні версії пісень з дебютного альбому гурту, а також інші рідкісні пісні, які можна почути лише наживо.

Акустична програма MOTANKA вже встигла підкорити фанів із різних міст України, Польщі та Німеччини – міжнародні продажі акустичного альбому складають понад 10 тис. примірників.

Музиканти запевняють, що акустичні пісні торкнуть абсолютно кожного, адже вони були створені з світлою енергетикою, куди кожен вклав частинку своєї душі.

Запрошуємо вас злитися в цей творчий потік та відвідати космічні глибини своєї душі.

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