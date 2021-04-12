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Містичний синтвейв-музикант Daniel Deluxe повертається до Києва

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 11:47
Містичний синтвейв-музикант Daniel Deluxe повертається до Києва Daniel Deluxe повертається до Києва (фото: прес-служба артиста)

06.06.2021

6 червня Київ накриє атмосфера футуристичного мегаполіса. Один із найяскравіших представників синтвейв-руху й автор музики до відеоігор DESYNC (2017) і Ghostrunner (2020) Daniel Deluxe зіграє на столичному ЮБК (квитки).

У його музиці відчуваєш вплив Lustmord, Burzum, Prodigy, Джона Карпентера, Enigma, Justice і Daft Punk. Його надихають фільми жахів, аніме, відеоігри, кіберпанк і трансляції NASA. Упевнено стартувавши у 2013-му, сьогодні Daniel Deluxe - вагома фігура серед synthwave-виконавців.


Частіше за все, створюючи музику, артист використовує візуальні елементи у спробі відобразити їх у звуках. Ідеї для творінь він знаходить то у фото покинутих космічних кораблів, загублених у просторі, то у трансляціях NASA. Зловивши відчуття від побаченого, Daniel Deluxe транслює їх у вигляді сповненої спецефектами музики.

"Дитиною я чи не щодня дивився фільми на відеокасетах. Пам’ятаю, усі касети, що потрапляли мені до рук, вражали жахливими або похмурими обкладинками. Сьогодні я пишу альбоми, міксуючи ті візуальні спогади зі звуком", — пояснює артист.

За допомогою своєї музики Daniel Deluxe розповідає історії і транслює картинки в голови людей. Якими будуть наші візуальні образи під час його київського виступу, дізнаємося 6 червня.

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