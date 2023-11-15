RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мариупольский певец-герой соцсетей ENLEО даст в Киеве большой концерт: что известно

ENLEО (фото: instagram.com/enleomusic)
 

26.11.2023

26 ноября в киевском клубе Atlas состоится концерт ENLEО - молодого мариупольского артиста, песни которого отзываются миллионам. В этот вечер он впервые презентует свой первый альбом "Молодість" вживую.

 

Романтический, творческий и мечтательный певец будет поражать своих поклонников эмоциональными и глубокими песнями.

 

Среди которых - любимые хиты и новые синглы. А именно, "Чорне море", "Вальс під вибухи", а также "Бій подушками", ставшая настоящим хитом.

 

И конечно прозвучат каверы “Інша любов" и "Веди мене в храм".

 

Напомним, Никита Леонтьев - 21-летний певец из Мариуполя, получивший свою популярность после кавера на песню "Another Love" певца Tom Odell.

Интересно, что сам Том заметил украинского певца и оставил одобрительный отзыв о творчестве.

Целеустремленность, упорство и вера в себя дала Enleo возможность выпускать собственные хиты и популяризировать украинское творчество.

 

Билеты на первый сольник ENLEО в Киеве можно купить на Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 450 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесамузикаконцерти