Магія музики: концерт-історія за мотивами "Гаррі Поттера" від LUMOS Orchestra

LUMOS Orchestra (Lviv Unique and Magical Orchestra of Soundtracks) їде до нас на музичному експресі, щоб домчати слухачів до легендарної Школи Чарів та Чаклунства! Тим, чиї серця прискорюють биття від самих лише згадок Джона Вільямса, Патріка Дойля, Ніколаса Гупера та Александра Деспла - приходити обов’язково! Відправлення у магічний світ відбудеться 5 лютого о 19:00 на сцені Жовтневого палацу (МЦКМ).



Отже, львівський гік-оркестр повертає одне з найкращих своїх шоу: історію "хлопчика, що вижив" мовою музики. Це не просто концерт симфонічної музики із саундтреками до улюбленої саги, це - цілісна історія з сюжетом, відеорядом та інтерактивними елементами. Такі шоу спонукають забути про буденне маґлівське життя, накинути чаклунську мантію та поринути у святкові магічні пригоди.

LUMOS Orchestra повертаються з легендарним концертом-історією "Гаррі Поттер" (фото: Lighthouse CA)

LUMOS Orchestra - львівський оркестр, який спеціалізується на саундтреках до найрізноманітніших ігор, фільмів, мультфільмів та серіалів. Вже більш як 10 років вони роблять шоу як в українських містах, так і закордоном. У їхньому творчому доробку - тематичні шоу за мотивами "Гаррі Поттера", "Володаря Перснів", "Зоряних Воєн", "Доктора Хто", мультфільмів студії Disney, та багатьох відеоігор. Це понад 700 саундтреків у творчому доробку, не рахуючи сценічні відео, кліпи та записи. Не дивно, що з таким репертуаром оркестр користується популярністю серед спільнот гіків. Вони неодноразово виступали на найбільшому попкультурному фестивалі Comic Con Ukraine, де розчулили своїм виступом не лише глядачів, а й зіркових гостей. Також LUMOS Orchestra гастролювали закордоном, виступаючи перед любителями книг, ігор, фільмів, коміксів, розробниками ігор та видатними акторами.



Кожен учасник колективу - відданий своїй справі музикант та щирий прихильник фантастичних світів, саундтреки з яких грає на сцені. Артисти скрупульозно вивчають усі деталі історій, щоб якомога правдивіше передати атмосферу улюблених творів глядача.

Допоможе створити сюжет та відчуття неповторного музичного дійства галицький камерний хор "Євшан". Це молодіжний хор з винятковою гастрольною біографією. Вони гастролювали у США, Канаді, Європі, брали участь у багатьох міжнародних фестивалях та конкурсах та першими давали сценічне життя пісням як українських, так і закордонних композиторів.

Лише уявіть, яка творча енергія пануватиме на сцені! Симфонічний оркестр, хор, непересічні відеоряди, цілісна історія та інтеракції з глядачами! Магічний світ Джоан Роулінг злетить з книжних сторінок та оживе посеред Жовтневого палацу!



Нагадуємо, Платформа 9 ¾ чекає вашого прибуття 5 лютого у Жовтневому Палаці. Більше деталей шоу на сторінці у Facebook.