"Найкращий голос планети": Дімаш Кудайберген вперше виступить в Києві

11 березня в Палаці Спорту відбудеться перший сольний концерт музичного феномена Дімаша Кудайбергена — всесвітньо-відомого казахстанського виконавця та мульти-інструменталіста.

Дімаша називають «Кращим голосом планети». У його голосі вміщується три — баритон, тенор і альтино, чоловіча версія сопрано. Його вокальний діапазон становить шість октав. Він грає на семи інструментах і співає дев'ятьма мовами. «Казахстанський диво-голос», «Космічний хлопчик»

Йому всього 25 років. У рідному Казахстані він отримав всі ймовірні нагороди та премії. У Китаї був визнаний «Найпопулярнішим співаком Азії» за версією Top Chinese Music Awards, «Кращим закордонним співаком» за версією MTV, «Співаком року» за версією журналу «ОК» та ще десятком «най-най» за версією інших музичних експертів. Він має 114 фан-клубів в 46 країнах світу, а число його пошановувачів перевалило за 10 мільйонів. Своїх фанатів він кличе dears. В Азії він збирає найбільші стадіони - 150 тисяч глядачів одночасно.

На його сторінці в Instagram - 3 млн підписників з усього світу. Про його творчість відгукуються Дрю Берімор, Лара Фабіан і Джекі Чан, а американська модель і актриса Єва Лонгорія запрошує Дімаша як почесного гостя гала-концертів Global Gift в Парижі та Каннах.

Дімаш виріс в музичній сім'ї, і це дійсно наклало свій відбиток на майбутнє. Але артист не спочиває на лаврах, а продовжує працювати над собою, вдосконалюючи свою майстерність.

«Один з найцікавіших голосів, які я чув за останні 40 років. Знімаю капелюха, у нього нереально божевільний голос», - італійський актор і музикант Аль Бано.

«Якби я закрила очі, подумала б що співають десять різних людей», - американська актриса Дрю Берімор.

«Я відкрив для себе чудового співака Дімаш, який вразив всю публіку своїм дивовижним голосом, і мене в тому числі», - всесвітньо відомий актор Джекі Чан.

Почути чарівний голос Дімаш і його кращі пісні, а також захопливе шоу, можна буде 11 березня в Палаці Спорту. Нове шоу — це історія самого артиста, чий шлях не тільки успішний, але частіше тернистий, сповнений сумнівів, невдач і розчарувань. Це історія подолання, перемог і руху незважаючи ні на що!

Це шоу можна пропустити!