LP повертається в Київ з великим концертом у Палаці Спорту

Лаурі Перголицци (LP) знадобилося всього два роки, щоб стати однією з найбільш улюблених поп-рок співачок в Україні: її з однаковим успіхом приймають як на сольних аншлагових концертах, так і на масштабних фестивалях. Пісню Lost On You, завдяки якій LP піднялася на вершини чартів в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи, на українських концертах давно співають хором.

Однак LP не зупиняється на досягнутому: в цьому році вона записала з французької дівою Мілен Фармер спільний сингл -oublie pas (він моментально потрапив на перше місце у французькому чарті iTunes), співпрацювала з екс-лідером The Smiths легендарним сонграйтером Морріссі (дві їхні спільні пісні вийдуть на його альбом кавер-версій), а під завісу 2018 року обіцяє фанатам новий альбом Heart To Mouth – він вийде 7 грудня

“Для мене всі мої слухачі — одна велика сім'я, – розповідає LP в одному з інтерв'ю, – Коли бачиш палаючі очі, усвідомлюєш, що твоя музика проникає в них, це ні з чим не порівнянні відчуття, справжнє диво. І я розумію, що моїм шанувальникам абсолютно неважливо, як я виглядаю, скільки мені років, головне, що вони занурюються в пісні, вловлюють той меседж, який я передаю їм. Нас єднає любов".

14 квітня LP виконає улюблені її фанатами хіти і зовсім нові пісні у Палаці Спорту!