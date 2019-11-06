Lord of The Dance: кияни побачать нове грандіозне шоу

Lord of The Dance в Києві (фото: прес-служба)

19.11.2019

19 листопада 2019 в Національному палаці "Україна" відбудеться неймовірне шоу запального ірландського колективу Lord of The Dance з новою програмою "Небезпечні ігри" (квитки).

Знаний на весь світ колектив - це поєднання традиційної майстерності, жива музика та високотехнологічне сучасне шоу, від якого перехоплює подих. Все це - завдяки керівнику, режисеру та хореографу Майклу Флетлі та композитору Жерару Фейхі

Цього вечора глядачі побачать не тільки нове шоу, а й номери, які вже стали класикою їх виступів.

Lord of The Dance

Lord of the Dance став одним з найуспішніших танцювальних шоу світу, провівши аншлагові тури по Європі і США. DVD з їх записом став "платиновим" в Ірландії, Великобританії та США, "золотим" в Канаді та Австралії; в цілому було продано більше 9 мільйонів копій.

Lord of The Dance