Легендарний трубач з оркестру Енніо Морріконе вперше виступить в Україні

Видатний музикант сучасності Андреа Джуффреді 23 жовтня вперше виступить в Україні.

Віртуозний італійський трубач, який по праву вважається одним з найкращих та найрізноплановіших музикантів світу, зіграє на сцені Caribbean Club Concert Hall у супроводі зірок джазової сцени столиці.

Андреа Джуффреді був першою трубою в оркестрі Filarmonica della Scala під керівництвом легендарного італійського композитора Енніо Морріконе.



Зворушливе виконання та неймовірна майстерна гра на сцені привели Джуффреді до схвальних відгуків та концертів по всьому світу. Він комфортно та впевнено почувається в різних жанрах: від класики до сучасності.

Серед численних музичних проєктів, в яких брав участь Джуффреді: благодійні концерти Pavarotti & Friends, де він був першою трубою та виступав разом з Джорджем Майклом, Лучано Паваротті та Енріке Іглесіасом; а також виступи у складі квартету з Лайзою Міннеллі у телепрограмі італійського телеканалу "Rai 1" – "Porta a Porta".

23 жовтня на сцену Caribbean Club Concert Hall разом з Андреа Джуффреді вийдуть талановиті українські музиканти: Дмитро Александров (саксофон), Родіон Іванов (фортепіано), Олег Марков (барабани) та Олександр Ємець (бас).

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