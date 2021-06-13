RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Легендарний Саша Чемеров дасть перший великий сольник у Києві

 

19.06.2021

19 червня в клубі Stereo Plaza в Києві відбудеться великий сольний концерт відомого українського рок-музиканта Саші Чемерова (квитки).

На рахунку легендарного рок-музиканта, лідера гуртів The Gitas і Димна Суміш - безліч потужних хітів, що міцно "тримають" тисячі сердець. А ще окрім музичної діяльності Чемеров пише поезію і прозу, а також займається фотографією. Недарма кажуть, що обдарована людина - талановита в усьому.

Якщо ти - також слухаєш цю музику в авто, на роботі, на відпочинку - то настав час побувати на сольнику улюбленого артиста!

Під час грандіозного концерту прозвучать улюблені багатьма хіти ДС та The Gitas, а також нові композиції, зокрема - спільна з Андрієм Хливнюком пісня "Любила", яка була презентована нещодавно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України