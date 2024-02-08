Легендарный киевский Laboratorium устраивает праздничный рейв: что известно

10 февраля легендарный киевский рейв Laboratorium отмечает свое пятилетие. Кроме украинских артистов, поздравить одну из самых больших рейв-вечеринок Украины приедут также и иностранные гости - NFK из Швейцарии и SWART из Бельгии. Место проведения мероприятия организаторы держат в секрете, но билеты можно покупать уже сейчас по ссылке.

История Laboratorium началась в 2019 году, когда Миша Спалах и Катя Кама начали делать вечеринки, нацеленные на качественное техно. За 5 лет организаторы провели 34 вечеринки и пережили разные периоды: были взлеты и падения, вечеринки в минус, COVID-19, а впоследствии - полномасштабная война.

"Нас очень вдохновляют наши люди. Они невероятны, открыты, добры и верят в то, что мы делаем. Они те, кто заставляют нас становиться лучше, делать лучше и стараться больше", - делятся Миша и Катя.

Laboratorium одни из первых начали делать инвенты во время полномасштабного вторжения. При этом формация активно донатит на принадлежности и автомобили для военных бригад, а также различные фонды.

"Полномасштабное вторжение унесло у многих людей желание радоваться, а мы всеми силами хотим его вернуть", - добавляют организаторы.

10 февраля выступят:

SWART (BE)

NFK (CH)

ARMAHANZ (UA)

DJ MARKOVICH (UA)

DJ TECHNOCRAT (UA)

ETERNITY (UA)

POLKA (UA)

Больше деталей можно узнать на страницах Laboratorium в социальных сетях Facebook и Instagram.