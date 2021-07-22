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Легендарний гурт "КИНО" виступить у вересні в Києві

 

24.09.2021

Легендарний гурт "КИНО" виступить 24 вересня в київському Палаці Спорту (квитки).


Через тридцять років музиканти возз'єднаються на великій сцені, щоб разом з нами поностальгувати під "Звезду по имени Солнце" і "Кукушку" і показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через три десятиліття.

Склад, який виступить восени в Києві, знайомий кожному: два оригінальних басиста групи "КИНО" - Олександр Тітов та Ігор Тихомиров і беззмінний гітарист - Юрій Каспарян. А співати буде сам Віктор Цой. В основі програми - голос фронтмена "КИНО", оцифрований з оригінальних багатоканальних записів.

У Києві прозвучить 33 пісні, серед яких не тільки хіти кожного двору "Группа крови", "Перемен", "Пачка сигарет", а й менш впізнавані "Генерал" і "Музыка волн".

Кожна пісня буде супроводжуватися відеорядом, створеним студією Firecat Films і продюсером проекту, сином Віктора Цоя, Олександром. Це буде практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації та архівних зйомок.

Малюнки Віктора Цоя, абстрактний супрематизм обкладинок "КИНО", кінохроніка, короткі документальні вставки: "Электричка" перетвориться на східного дракона, анімовані малюнки Віктора Цоя заграють в "Это не любовь", а сам лідер "КИНО" з'явиться на тлі повного місяця в "Спокойная ночь".

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