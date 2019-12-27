Лайма Вайкуле виступить з ексклюзивним концертом до Дня закоханих у Києві

До Дня всіх закоханих, 14 лютого, Caribbean Club Concert-Hall приготував для гостей романтичний подарунок – ексклюзивний концерт легендарної латвійської співачки Лайми Вайкуле.

Лайма Вайкуле - Огоньки

Лайму Вайкуле по праву можна назвати символом епохи та іконою стилю. Кожен раз вона дивує новими неймовірними яскравими образами та шоу. Кожен її концерт – це чуттєво, ніжно і по-особливому тепло.

14 лютого в затишній атмосфері Caribbean Club Concert-Hall прозвучать улюблені хіти "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" і багато інших, а також нові пісні співачки.

Що може бути краще, ніж провести 14 лютого разом з коханою людиною під зворушливі пісні, знайомі з дитинства?

Кількість місць обмежена – всього 300 квитків, які можна купити за посиланням. Не зволікайте, подаруйте другій половинці вечір у найромантичнішій атмосфері!