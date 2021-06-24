Королі душевної поп-музики: Balthazar везуть до Києва нові пісні

З гуртом Balthazar українські слухачі мають особливі відносини: кожна зустріч гаряча і щира, а кожен концерт – це повне розуміння одне одного і любов із першого погляду. З часу презентації альбому Fever минуло два роки, розлуку відчули як і ми, так і бельгійські музиканти. Настав час Balthazar представити Києву 18 вересня на сцені ЮБК абсолютно нову платівку Sand – стильну, сексуальну та позбавлену рамок, які музиканти досі ставили самі собі (квитки).

На чолі з Йінте Депре та Маартеном Девольдере, авторами та фронтменами гурту, Balthazar продовжують втомовувати свою жагу до експериментів. Адже Balthazar – це гурт, що ніколи не повторюється. Пройшовши шлях від класичної поп-музики до гордого розмаху Генсбура, а звідти – до пишної інді-музики вищого класу, гурт лиш підтвердив свій статус інноваторів та сонграйтерів із надтонким чуттям.

Розповідаючи про запис нової платівки, Маартен згадує: "Ми робили багато такого, чого не робили раніше – раніше ми ніколи не використовували стільки барабанних семплів чи басових синтезаторів. Було дуже цікаво, і це класно спрацювало в цих піснях".

Йінте додає: "Це був дуже сучасний спосіб створення альбому, через пов'язані з пандемією обмеження, і ми працювали дистанційно і спілкувалися електронно, а не в студії".

Та результат жодним чином не виказує складні умови, в яких він створювався.

Писався Sand прямо в турі, адже гурт прагнув видати новий альбом якомога швидше. Записуючи його, музиканти настільки увійшли в раж, що спинитися було неможливо, і вони аж ніяк не хотіли втратити це відчуття. Balthazar не хотілося втрачати рівновагу та витонченість, радість і свободу, яку вони вони відчувають, стоячи на сцені.

Сповнений душевної поп-музики, Sand менш обтяжений меланхолійними оковами минулого і наразі є найбільш згуртованим альбомом двох авторів та їх гурту. Підкреслюючи нюанси кохання, втрати та життя, у Sand авторський дует Девольдере та Депре досягає нових висот.

І що тут скажеш, нововіднайдена пишність Balthazar їм дуже личить. Їх звучання вражає об'ємом, а зухвалий Sand закріплює за ними статус Королів душевної і артової поп-музики. Або ж просто – Королів.