28 серпня 2021 року у КВЦ “Парковий” відбудеться концерт зіркового дуету ARTIK&ASTI в Києві (квитки).

Кожен кліп гурту стає справжнім трендом у мережі, а запальні біти просто не йдуть з голови. 229 мільйонів переглядів відео “Грустный дэнс” кажуть самі за себе.

Наразі обертів набирає гаряча композиція “МамаМия”, створена спільно з репером Jah Khalib. Цей фіт з легкістю відтворює атмосферу Гавани: енергійні танці, круті хлопці і купи грошей просто на столах. А ЕР “Миллениум”, реліз якого відбувся лише у березні, вже став “платиновим”.

Але що може бути краще, ніж почути всі улюблені хіти наживо? До того ж цього року гурт відзначає 10 років творчого тандему і це ще один чудовий привід побачитись!

Неповторний стиль, фірмовий саунд та біт, який змусить вас танцювати без зупину! Встигни на літню вечірку ARTIK&ASTI в КВЦ “Парковий”!