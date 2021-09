Концерт Євгена Хмари, Improv Live Show, вар’єте "Рояль" та інше: афіша вересня у Caribbean Club

Прийшла осінь, а з нею і похолодання. Саме час зігріватися келихом глінтвейну на виступах улюблених артистів. Caribbean Club Concert Hall підготував для поціновувачів культурного відпочинку різноманітний репертуар: концерти, гумористичні вечори, вар’єте, театральні вистави та джазові шоу. Розповідаємо детальніше про всі події, що відбудуться у концерт-холі у вересні.

6 вересня: концерт Taras Luka project

Унікальний український колектив Taras Luka project виступить з програмою "Part of the Journey", а спеціальним гостем концерту стане відомий саксофоніст Андрій Чмут. Музика колективу поєднує в собі латиноамериканські стилі, елементи ф’южну та джазу. Зміна ритмічних малюнків та мелодичних ліній додає музиці повноти звучання.

"У кожного в житті є певна історія, зазвичай, не одна. Історія, якою хочемо поділитись, пережити ще раз. Історія, яка наповнена особливими емоціями, переживаннями та почуттями. Кожна з таких історій надихає нас та допомагає кожного дня не зупинятись і рухатись вперед. Саме так і народилася ідея створити програму "Part of the Journey". Кожна із композицій, що ввійшли до цього альбому, має певну ідею та розповідає одну з історій мого життя", - розповідає про ідею створення проєкту засновник та ідейних натхненник колективу Тарас Лука.

7 вересня: Improv Live Show

Розважальне шоу Improv Live Show – це влучний гумор на актуальні теми та скетчі, які ви не побачите на телебаченні. В шоу немає режисури та сценарію: все, що відбувається в програмі – народжується прямо на сцені. Після перегляду Improv Live Show гарантований гарний настрій та позитивні враження.

Improv Live Show створили актори відомих телевізійних шоу "Вечірній Київ", "Ліга Сміху", "Розсміши Коміка", "Жіночий Квартал": Роман Міщеряков, Валік Міхієнко, Вова Шумко та Костя Трембовецький. Вони відточили свою майстерність на найгучніших телевізійних проєктах та знають, як завести зал.

8, 11, 15, 22 та 29 вересня: вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"

Вистави "Чорного Квадрату" – це чудовий варіант відпочинку для тих, хто полюбляє поєднувати театр зі смачною вечерею за келихом улюбленого напою.

Насолодитися витонченою акторською грою та відбірним гумором у вересні гості зможуть на таких виставах: 8 вересня – "Попередні пестощі", 11 вересня – "Секс на пляжі - не тільки коктейль", 15 вересня – "Тестостерон або Пір Духа", 22 вересня – "Сексом дружбу не зіпсуєш" та 29 вересня – "Офіс. Запали в собі бажання". По художньому задуму автора вистави виконуються російською мовою.

9 вересня: концерт Aniko Dolidze Big Band

9 вересня в Caribbean Club прозвучать легендарні хіти класичного Джазу та Епохи Великих Оркестрів у виконанні Aniko Dolidze Big Band. "Amapola", "Moonlight serenade", "It don’t mean a thing", "S Wonderful", "Top Hat , White Tie and Tails" та інші всесвітньо відомі композиції прозвучать цього вечора в концерт-холі.

"Цей концерт – квінтесенція програм Aniko Dolidze Big Band, все найголовніше, найулюбленіше. Свінг – потужна енергія, яка заряджає нас позитивом, наповнює радістю і надихає. Наша мета – зробити людей щасливішими", - поділилася бенд-лідер колективу Аніко Долідзе.

10, 17 та 24 вересня: вар’єте "Рояль"

"Ми на один вечір запрошуємо глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих ароматного вина та звабливе шоу у кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу та витончена сексуальність не залишать байдужим нікого", - розповідають творці шоу.

Вар’єте "Рояль" складається з музичних та відвертих перформансів: оригінальні аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці. Шоу вже підкорило серця тисяч глядачів. Тепер ваша черга насолодитися мистецтвом вар’єте!

12 вересня: стендап "Бабине літо"

Cтендап-вечір від "Ukrainian Stand-Up Agency" – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення.

На одній сцені зберуться 4 супер-коміка, відомих глядачам за такими ТВ-шоу, як "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Комік на мільйон" та іншими: Іван Жорноклей, Андрій Бережко, Денис Корабльов та Слава Бу. Коміки поділяться з глядачами своїми думками та емоціями, які не залишать байдужим нікого.

13 вересня: концерт "Квартет Денніса Аду"

"Квартет Денніса Аду" виступить в Caribbean Club з концертом "Sunlight Above The Sky". Один із найзатребуваніших джазових колективів України зіграє композиції з дебютного альбому Денніса "Influences", а також з нової збірки "Sunlight Above The Sky", що вийшла цього року.

Музиканти виконають програму в стилі бі-боп, хард-боп, свінг, в основі якої авторські аранжування, а також музика Денніса, написана під впливом творчості таких музикантів, як Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clifford Brown, Wayne Shorter, Lee Morgan, Kenny Dorham, Booker Little, Tad Dameron, Nicholas Payton, Walace Roney та інших.

14 вересня: Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet

Yiddish Jazz Show – музична вистава з елементами імерсивного театру, де гість одночасно і глядач, і герой дійства. Ідеолог проєкту – співачка GOLDA (Тетяна Амірова) – з дитинства знайома з цими піснями, їх віковою історією та особливим характером. У компанії з топовими українськими джазовими музикантами GOLDA знаходить нове прочитання забутим пісням, вдихає в них свіжість та змушує полюбити ці пісні навіть тих, хто до сих пір був зовсім не знайомий з єврейською культурою.

"Тільки тут вас нагодують, напоять, зводять на ринок і ще одружать на додачу – все в кращих традиціях одеських двориків. Ми буквально запрошуємо вас у нашу квартиру в гості. Посидимо разом на кухні, заглянемо в таємні кімнати, пострибати на дивані та просто поговоримо по душах. Все це в супроводі живого джаз-бенду і чудовою GOLDA", - розповідає режисер-постановник шоу Павло Бондаренко.

18 вересня: сучасна танго-вистава "ProstoTa"

Перша в Україні танго-вистава "ProstoTa" – це танцювальний перформанс під живий музичний супровід, учасниками якого є не тільки танцівники, а й музиканти. Вистава з'явилася завдяки зустрічі і задуму творчих людей: засновниці студії танців "GOLDANCE" Світлани Шеветовской, музикантів віртуоз-квартету KYIV TANGO PROJECT і молодого танцювального театру WAVE. Режисером вистави став відомий хореограф-постановник Олексій Бусько.

"Геть всі стандарти, ми покажемо, яким танго є насправді. Ми розповімо просто про найголовніше...", — розповідають творці вистави.

Вони обіцяють стерти всі штампи і стереотипи навколо танго, та повністю перевернути уявлення про цей стиль і про поняття "танго-вистава" в цілому.

19 вересня: концерт Павла Ігнатьєва

Віртуозний джазовий композитор Павло Ігнатьєв зіграє програму "Мелодія української душі". У програмі концерту прозвучать авторські композиції, джазові імпровізації на теми українських пісень та відомі мелодії видатних українських композиторів.

Павло Ігнатьєв – український неокласичний та джазовий піаніст і композитор. В музичних колах його ім’я давно стало легендою. Він постійно експериментує зі звуком, стилями, подачею. Композиції Павла – ніби живі музичні картини. Гості концерту занурюються в океан звучання фортепіано під відеоряд на великому екрані та мандрують різними куточками планети, насолоджуються чистими почуттями.

23 вересня: концерт Євгена Хмари

Український композитор та віртуозний піаніст Євген Хмара виступить з особливою камерною програмою. На концерті прозвучать відомі композиції артиста, а також безліч нових інструментальних шедеврів, які будуть виконані вперше. Рояль, струнний квартет, космічний Ханг і акордеон створять незабутню атмосферу вечора.

"Просуваючи інструментальну музику в нашій країні і за її межами, я завжди зосереджуюсь на створенні великих шоу за участю оркестру, хору, гітаристів і барабанщиків, запрошую зірок української естради. Але у цей вечір я планую зробити щось більш душевне і не таке масштабне. Ось і народилася думка створити камерну програму, зробити акцент на музиці, яка приходить. Це буде дуже теплий, я б сказав сімейний концерт. Хочу, щоб всі хто прийде, отримали задоволення від дружньої атмосфери цього музичного вечора", - розповідає Євген Хмара.

25 вересня: шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Улюблене шоу київських меломанів та гостей столиці "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом продовжує" радувати шанувальників своїми концертами. Щомісяця гостей запрошують пізнавати джаз разом з Олексієм Коганом та віртуозними музикантами Jazz in Kyiv Band в камерній атмосфері Caribbean Club.

Гості шоу дізнаються від Олексія Когана невигадані історії створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців, випадки з життя джазменів та цілих джаз-бендів.

28 вересня: шоу SpeakEasy Jazz

Камерний ретро-вечір SpeakEasy Jazz від творців шоу "Епоха Джазу" з новою програмою "В ритмі бугі". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури – віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Гендерсона та Фетса Воллера, шедеври Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куті Вільямса та музика біг-бендів. Танцювальне джаз-кабаре представить теп, автентичний джаз, лінді хоп, бугі-вугі, блюз та мамбо.

30 вересня: концерт Karta Svitu

Гурт Karta Svitu зіграє перший великий сольний концерт у Києві. Цього року команда увірвалася в український шоу-бізнес, виступивши на головній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також влаштувавши віртуальний музичний батл з самим мером Києва. Про хіт "Одного дня я стану мером" з Кличком написали провідні українські медіа, і ось нарешті можна буде почути цю пісню наживо.

Karta Svitu вперше презентує публіці повну концертну програму, музиканти зарядять вже звичним для виступів гурту драйвом, приправленими фірмовим жартами від соліста Івана Марунича. Слухачі почують лайв-версію синглу "Квартира", на яку у вересні виходить дебютний відеокліп, і трек "Лопес", який отримав друге життя, і зараз знаходиться в гарячій ротації українських радіо.